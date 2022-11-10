Издание «Московский комсомолец» сообщает, что российское командование приняло решение об отводе войск с правобережной части Херсонской области. Данный маневр послужил дополнительным вопросам о будущих перспективах проведения СВО на Украине. Возможные сценарии продолжения ведения СВО либо ее окончания озвучили эксперты Марат Баширов и Алексей Леонков.

Эксперты, не смотря на некоторые противоположные мнения, относительно возможных вариантов развития событий, все же сошлись в одном. Основные сценарии, которые может проиграть Российская Федерация во время СВО – заморозка конфликта либо продолжение ведения наступательных действий.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, вывод войск из правого берега Днепра в Херсонской области еще не означает, что второй сценарий не будет проигрываться. Самой главной задачей перед генералом Суровикиным, по словам эксперта, является стабилизация линии соприкосновения фронта.

Однако, политолог Марат Баширов предполагает, что вариант заморозки военных действий вполне осуществим. Хотя и речи о реальных переговорах, способных завершить конфликт, пока еще нет. Это будет возможно лишь в том случае, если Зеленский пойдет на территориальные уступки.