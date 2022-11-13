Руководству Пентагона следует пересмотреть требования к запасам ракетных и артиллерийских боеприпасов, учитывая более высокие темпы их расходования на случай возможных в будущем конфликтов с Россией или Китаем. Об этом пишет в The National Interest (NI) Дэн Гуре, вице-президент аналитического центра Lexington Institute. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Усилия администрации Байдена по оказанию военной помощи Украине, по оценке Гуре, «проливают свет на две серьезные проблемы национальной безопасности США»: неадекватные запасы боеприпасов у Пентагона и трудности, с которыми сталкивается оборонно-промышленная база, чтобы быстро увеличить производство критически важных товаров. «Для решения этих двух проблем необходимы немедленные действия», подчеркивает влиятельный аналитик.

Элиты национальной безопасности США очень часто сталкиваются со внезапно проявившимися значимыми угрозами, которые сложно было предвидеть. Например, ими стали самодельные взрывные устройства в недавних «долгих войнах» с исламистами в Юго-Западной Азии, против чего американские военные изначально были плохо подготовлены.

Но существует и другой тип проблем в сфере национальной безопасности: «предсказуемое событие, которое игнорируется из-за предубеждений в мышлении руководства». По сути, это относится к ставшим неожиданными угрозам из-за нежелания лиц, принимающих решения, противостоять ей.

Такого рода проблемы ярко проявились по ходу конфликта на Украине. «С его началом Соединенные Штаты начали поставлять в эту страну большое количество боеприпасов, в числе которых 1400 переносных зенитно-ракетных комплексов «Стингер»; 8500 противотанковых комплексов Javelin; 38 000 других противотанковых систем; 1500 противотанковых ракет TOW; 150 155-мм и 105-мм артиллерийских орудий; сотни тактических ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS; один миллион выстрелов к неуправляемым 155-мм гаубицам; 9000 155-мм выстрелов дистанционных противотанковых мин (RAAM); и несколько тысяч высокоточных 155-мм артиллерийских снарядов», – указывает Гуре.

Как следствие, Соединенные Штаты столкнулись с кризисом боеприпасов в собственных арсеналах. Сокращение этих запасов «достигло критической точки», отмечает аналитик, и при этом «десятилетия недофинансирования привели к тому, что военно-промышленная база практически не имеет резервных мощностей».

Важно, что в серьезную проблему для Пентагона вылилась проявившаяся недостаточность существующих запасов боеприпасов – как стандартных «тупых» артиллерийских снарядов, так и комплексов управляемого и высокоточного оружия. «К концу лета 2022 года Пентагон истощил свои запасы ряда критически важных боеприпасов и мог только пообещать предоставить Украине больше их в течение нескольких месяцев или даже лет», – отмечает Гуре.

После окончания холодной войны Пентагон позволил оборонной промышленной базе сократиться и во имя эффективности отказывался платить за любой избыток производственных мощностей для удовлетворения текущих потребностей. В результате, за некоторыми исключениями, практически не имеется в наличии доступных резервных мощностей ни для поддержки Украины, ни для быстрого пополнения истощенных запасов боеприпасов в США.

«Все в Пентагоне десятилетиями знали, что существующих запасов боеприпасов и ракет недостаточно. Не далее как в 2019 году сообщалось, что ВВС США использовали так много управляемых бомб Joint Direct Attack Munition (JDAM) в Афганистане и Ираке, что они стали дефицитными. Это справедливо не только для старых боеприпасов, но и для самого современного высокоточного ударного оружия», – напоминает американский аналитик.

Еще до начала конфликта на Украине Исследовательская служба Конгресса предупредила, что Пентагон закупает передовые высокоточные боеприпасы большой дальности (такие, которые больше всего понадобятся в случае войны с Россией или Китаем) в недостаточных количествах. Сам Пентагон в опубликованных им же итогах исследования состояния конкуренции в оборонно-промышленной базе, касаясь сектора ракет и боеприпасов, отметил, что после окончания холодной войны количество компаний в этом секторе сократилось с 30 до всего лишь семи.

Помимо этого, существующая оборонно-промышленная база имеет ограниченные возможности для быстрого наращивания производства. В случае с зенитными ракетами Stinger оружие необходимо сначала перепроектировать, а затем испытать, поскольку многие компоненты на сегодня устарели.

Расширение производства – это вопрос не только и не столько денег; это вопрос времени. Как признал Джеймс Тайклет, генеральный директор Lockheed Martin, компании потребуется до двух лет, чтобы удвоить производство ракет Javelin.

Одним из немедленных шагов, предложенных членом палаты представителей республиканцем Майклом Галлахером и другими в Конгрессе, стало инициирование многолетних контрактов на поставку боеприпасов, которые максимизируют темпы производства. Еще одно краткосрочное действие, которое предлагается, – это обновить и расширить полномочия Закона об оборонном производстве, чтобы устранить бюрократию, обеспечить финансирование изделий с длительным сроком изготовления и поддержать модернизацию и расширение производственных линий.