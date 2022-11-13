США и страны НАТО не будут жертвовать собой ради Украины. Никакого глобального конфликта с Россией не будет. В случае ослабления своих позиций в Восточной Европе западные страны просто “оставят” Украину. Об этом пишет издание National Interest – передаёт РИА “Новости”.

В своей статье аналитики Бен Оллереншоу и Джулиан Спенсер-Черчилль постарались ответить на вопрос, сможет ли конфликт на Украине перерасти в ядерную войну. И заявили, то вряд ли такое случится. Среди прочего эксперты отметили, что ядерный потенциал США и стран НАТО уступает российскому. Следовательно, развязать глобальный конфликт было бы для Запада самоубийством.

О возможном применении ядерного оружия на Украине в странах Европы и США стали часто говорить с сентября. Российская сторона не раз отмечала, что Запад искусственно “накачивает” тему с ядерным оружием и тем самым поступает безответственно.