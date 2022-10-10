Как сообщает РИА Новости, заявление украинского президента о том, что российским войскам стоит приготовится к бегству из Крыма, вызвало бурю негативных эмоций среди читателей турецкой газеты Haber7.

Так, много читателей турецкой газеты отметили, что Украина может столкнуться с непоправимыми последствиями для себя, если эскалация конфликта выйдет на новый уровень.

Один из комментаторов написал, что Зеленскому лучше было бы прислушаться к Меркель и пойти на компромисс с Путиным. Другой читатель отметил, что Российская Федерация способна за два дня стереть с лица земли всю Украину.

Еще один комментарий гласит, что Россия неоднократно предупреждала украинскую сторону о последствиях, которые наступят после объявления о курсе на вступления в НАТО. Но как указано в этом же комментарии, Зеленский не послушался этого предупреждения и бросил свой народ на растерзание.

Как итог можно привести следующий комментарий – Зеленский поверил обещаниям Европы и решился на открытый конфликт с Россией, а победителем этой игры станет США.