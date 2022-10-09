По сообщению “Известий”, украинская сторона продолжает обстрелы мирного населения на освобожденных территориях. В последнем таком артиллерийском обстреле солдаты вооруженных сил Украины использовали снаряд начиненный шрапнелью. Под обстрел попали люди, которые находились в пункте временного размещения в населенном пункте Старобельск. Снаряд со шрапнелью был выпущен из реактивной системы залпового огня американского производства HIMARS.

Данные об этом обстреле были озвучены послом ЛНР в Российской Федерации Родионом Мирошником. По его словам, солдаты ВСУ применили артиллерийский снаряд, который предназначен для поражения живой силы противника на открытой местности. По его словам целью удара являлись беженцы из Харьковской области. Пункт для сбора и помощи беженцам находится на окраине населенного пункта и о его работе прекрасно известно военнослужащим ВСУ. Поэтому посол уверяет, что они осознанно выбрали мирных в качестве цели для своего удара.