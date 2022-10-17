Ремонтно-восстановительными батальонами вооруженных сил РФ найден эффективный метод, позволяющий защититься от американских противотанковых ракетных комплексов Javeline а также NLAW. Об этом сообщает издание «Московский Комсомолец». Корреспонденту издания удалось взять комментарий одного из сотрудников РВБ южного военного округа с позывным «Совгавань».

Рабочий ремонтной бригады подчеркнул, что основной задачей во время ТО военной техники является ее ремонт а также восстановление. Он отметил, что чаще всего повреждения образуются в результате попадания пуль, осколков и самих снарядов.

Также «Совгавань» заявил, что против ПТРК «Джавелины» ими были изобретены так называемые «антиджавелины». В качестве защиты от американских противотанковых ракетных комплексов, применяемых ВСУ, стали пользоваться мешками с песком. Их устанавливают на металлические козырьки, которые крепятся на крышу танка. За счет этого кумулятивный заряд «Джавелина» не может проникнуть сквозь песок и не поражает экипаж боевой машины.