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Как сообщил военный аналитик Алексей Леонков изданию «Звезда», попытка украинских военных и правоохранителей сбить ударный дрон «Герань-2» из стрелкового оружия это уже проявление паники.

Леонков напомнил всем, что советник министра МВД Украины Антон Геращенко недавно призвал всех граждан Украины, которые являются владельцами стрелкового оружия, стрелять по ударным беспилотником. Но по мнению аналитика, такая тактика борьбы с дронами является очень опасной, в первую очередь, для гражданских. Ведь уже зафиксированы случаи падения беспилотников на гражданские объекты в результате полученных повреждений от стрелкового оружия.

Алексей Леонков отмечает, что работа хорошей противовоздушной обороны заключается в уничтожении воздушной цели на подлете к плотной городской застройке. А попытки ВСУ располагать средства ПВО в городской застройке приводят к плачевным результатам. В качестве примера эксперт приводит попадание ракеты ПВО возле моста Кличко в Киеве.

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