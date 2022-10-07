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Как сообщает портал «Военное дело», вооруженные силы США, которые размещены на территории стран Европы, повысили свой уровень опасности и боевой готовности до DEFCON 2. Стоит напомнить, что в последний раз подобный уровень боевой готовности в армии США был объявлен в 1991 году во время проведения операции «Буря в пустыне», а также во времена так называемого Карибского кризиса 1962 года.

Текущий уровень боеготовности армии США DEFCON 2 является последним уровнем перед объявлением максимальной боеготовности армии под названием DEFCON 1, который может быть введен в войсках в преддверии крупномасштабного военного конфликта. Официального подтверждения об изменении уровня боеготовности армии США не поступало. Данная информация была опубликована на странице интернет портала, который занимается анализом ситуации в мире, основываясь на данных из открытых источников и радиоперехватов.

Стоит напомнить, что ситуация в мире продолжает накаляться. Так 6 октября президент Украины обратился к НАТО для нанесения превентивного ядерного удара по территории России.

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