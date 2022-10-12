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Военкор Александр Сладков в своем телеграмм-канале сообщил, что был задержан Мурад Кумуков, депутат из Карачаево-Черкесии в северокавказском регионе. По словам военкора, Кумуков вызвался добровольцем на СВО, однако по личным причинам был вынужден отправиться домой.

Сладков подчеркнул, что задержание парламентария не имеет ничего общего с тяжкими преступлениями, а связано с тем, что он совершил в своем прошлом. Также корреспондент отметил, что Кумуков показал себя с лучшей стороны во время пребывания в зоне проведения специальной военной операции. За героические поступки его наградили орденом Мужества, поэтому в дальнейшем он может принимать участие в боевых действиях.

Отметим, что Мурад Кумуков еще в июле отправился добровольцем на Донбасс в зону проведения СВО. Он воевал в составе добровольческого батальона «Барс». За время пребывания в зоне боевых действий, Кумуков успел себя проявить героически во время выполнения боевых задач.

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