В своём Telegram-канале военный корреспондент Юрий Котенок опубликовал запись, состоящую из пяти пунктов, которые, по мнению автора, позволяет армии РФ «перехватить инициативу» на украинском ТВД.

Главным пунктом значится взятие Чернигова. Это, как отмечается в публикации, позволит «нависать на Харьковом» и «угрожать Киеву». Развивая мысль, военкор отмечает, что Чернигов – русскоязычный город, в то время как соседние Сумы уже «украиномовные».

Далее Котенок отмечает, что зимой сопротивление противника в лесах Черниговской области было успешно подавлено в течение месяца силами спецназа центрального подчинения.

Взятие Чернигова по мнению журналиста позволит оттянуть на себя внимание со всех фронтов, что приведёт к растягиванию сил противника и не позволит накопить достаточное количество сил для создания серьёзной угрозы.

С иронией отмечая истерию в некоторых источниках по поводу ТЯО и возможного ядерного противостояния, Юрий Котенок напоминает, что «в руках президента остается огромное количество инструментов». Он убеждён, что победу можно приблизить и без использования оружия массового поражения – нужно лишь адекватное командование и точные удары по ключевым частям инфраструктуры.