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Как сообщает Московский Комсомолец, военный корреспондент Александр Коц сообщил о том, что есть причины, чтобы РФ отключила спутниковую систему Starlink, находящуюся на территории Украины. Дело в том, что данная спутниковая связь дает украинским военным пользоваться новейшими технологиями ведения боевых действий.

А именно: использовать зашифрованные чаты, обмениваться мгновенной информацией между огромным количеством абонентов, пользоваться сетецентрической военной тактикой. Иными словами, в режиме реального времени бойцы могут обмениваться с командными пунктами большими потоками данных с поля боя. Также Starlink дает возможность обезопасить каналы передачи данных и скрываться от разведки.

Александр Коц привел в пример передачу информации беспилотников для огневой поддержки во время проведения штурма. С помощью сетей Starlink командование может производиться прямо со смартфона. И сегодня ВСУ во всю пользуются подобными преимуществами.

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