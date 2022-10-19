Житель Чебоксар Виталий Емельянов возвратился в родной город со специальной военной операции. Он вызвался добровольцем на СВО и отправился защищать Донбасс. Об этом он поведал журналистам «Вести. Чувашия».

По словам военного, решение отправиться на фронт было обдуманным и взвешенным. Семья поддержала его решения. После этого он обратился в военкомат, где его включили в состав группы из нескольких десятков людей. Группа была отправлена в Ростовскую область на подготовку, а после этого – на передовую.

Защищать Донбасс чебоксарец отправился в подразделении «БАРС». По словам Емельянова, вместе с ним были как люди, прошедшие боевые действия, так и парни, не имеющие подобного опыта вовсе.

В мирной жизни, Виталий работает в электротехнической отрасли. Для того, чтобы отправится на СВО, он взял отпуск за свой счет. Рабочее место сохранилось за ним, и теперь он снова работает на своем предприятии.