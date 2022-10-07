Американский государственный секретарь Энтони Блинкен сообщил о том, что Штатам на руку происшествие на «Северных потоках». В Вашингтоне даже не скрывают о том, что сложившаяся ситуация дает им шанс получить выгоду с Европы.

Но как отмечается в аналитическом материале VeteransToday, праздновать победу американцам рано, так как флот США совершил оплошность. Философ Кевин Баррет уточняет, что если подрывы все же были совершены американскими военными кораблями, то они просчитались, ведь есть еще одна нить трубопровода на «Северном потоке-2».

По мнению Баррета, Германия после проведения собственного расследования, намерена наказать террористов, лишивших их российского газа. И если подтвердится участие Штатов, то ФРГ будут действовать.

Для этого правительству Германии нужно будет отменить санкции против РФ и договориться с Владимиром Путинным об открытии крана. Ведь целая нитка трубопровода способна к прокачке более 27 млрд кубометров газа в год. А это составляет 50 % от всей мощности старого «Северного потока-1».

Однако, как отмечается в материале, организаторами подрывов могут выступать и тайные китайские агенты.