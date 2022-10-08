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Издание Sciencе опубликовало информацию о том, что большое количество привитых людей на всей планете не отдаляет человечество от пандемии, связанной с Covid-19. И есть ряд причин, почему люди еще не побороли этот ужасный вирус.

С начала мировой пандемии прошло почти три года, большинство людей перенесли это заболевание либо были вакцинированы, а это значит, что должен был выработаться иммунитет. Однако учеными было выяснено, что вирус SARS-CoV-2 нашел способы, позволяющие обойти иммунитет.

Внимание исследователей привлекло появление новых штаммов данного вируса, которые вполне способны сопротивляться выработанному иммунитету. А это означает, что нас ожидают новые всплески Covid-19 еще с большей силой.

Учеными были разработаны тесты, с помощью которых они определили, что некоторые виды штаммов вируса способны обходить практически от всех моноклональных антител, что используются при лечении. Исходя из этого, можно сделать выводы, что методы лечения, используемые ранее, могут стать малоэффективными.

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