По сообщению информационного портала Daily Mail, в Великобритании родилась девочка с очень странными волосами. Эта странность проявляется в том, что волосы ребенка постоянно приподняты вверх.

У 20-летней британки Алии Льюис родилась необычная девочка, прическа которой не поддается логическому объяснению. Волосы ребенка не подвластны гравитационному полю Земли – они растут вверх. По словам молодой матери, волосы дочки удлиняются с каждым днем, однако спадать вниз совершенно не спешат.

После проведений осмотра ребенка специалисты не нашли никаких отклонений. Но объяснить такую особенность организма девочки ни один врач еще не смог. Все попытки Алии каким-то образом собрать волосы дочери напрасны – прическа возвращается в свое первоначальное состояние.

Однако, как говорят молодые родители, их нисколько не пугает подобная аномалия их ребенка. Напротив, они даже рады, что ребенок родился особенным. Тем более, что у прохожих ребенок вызывает улыбку и умиление.