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Вчера, 11 октября, Российской Федерацией были нанесены новые массированные удары ракетами по украинской военной инфраструктуре и энергетическим объектам: электростанции, терминалы спутниковой связи Starlink, узлы железнодорожного сообщения. Об этом сообщает издание «Взгляд».

В материале приводится комментарий Игоря Конашенкова, официального представителя Министерства обороны РФ. По его словам «цель была достигнута» – основные военные объекты и объекты систем энергетики Украины были поражены.

Глава Львовской областной администрации Максим Козицкий подтвердил, что российскими ракетами были обстреляны несколько энергетических объектов, снабжавших Львовскую область электроэнергией. Также через данные электроподстанции велась поставка электричества на Запад.

Массированные ракетные удары привели к тому, что украинское правительство утратило возможность экспорта электроэнергии в европейские страны. А ведь это было последним средством для ведения самостоятельной политики во внешней экономики страны.

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