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В Telegram-канале «Военный осведомитель» 19 октября 2022 года была выложена фотография, на которой был запечатлен экс-министр обороны ДНР Игорь Гиркин (также известный под фамилией Стрелков) в военной форме. Предположительно, Игорь Гиркин находится в зоне проведения специальной военной операции на территории Украины.

На выложенной фотографии можно наблюдать, как Стрелков стоит у дороги и ведет беседу с двумя другими человеками в военной форме. Участок дороги напоминает выезд с автозаправочной станции. Комментаторы уже выдвинули свое предположение, что похожая дорога с заправочной станцией находится на территории Ростовской области.

Как уже сообщалось ранее, Игорь Стрелков уже успел подтвердить, что он начал принимать участие в специальной военной операции на территории Украины. Так, он даже уточнил, что с 14 октября он был зачислен в ряды действующей на территории Украины армии Российской Федерации.

Мирослава, жена Игоря Гиркина, уже выкладывала совместную фотографию с мужем в военной форме 15 октября.

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