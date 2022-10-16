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Следствие объявило о подозрении в участии организации теракта на Крымском мосту гражданину Украины Роману Соломко. Установлено, что с августа по октябрь он проживал на территории Херсонской области.

Находясь на территории Херсонской области, Роман смог передать своим подельникам информацию, как именно необходимо доставить груз с взрывчаткой из-за границы в Россию.

Как установило следствие, Соломко вместе с Владимиром Злобой смогли найти автомобильный грузовой транспорт и склад в Армавире, где можно было бы совершить перевалку. Следствие считает, что именно Роман Соломко и является тем «Иван Ивановичем», который был указан в накладных на груз. Причем настоящее отчество Романа также является Ивановичем.

Как заявил сын Романа Соломко Максим, его отец был использован в слепую и ничего не знал про взрывчатое вещество. Также он подтвердил, что его отец выезжал в Грузию для совершения оплаты за груз.

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