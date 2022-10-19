В Петербурге хитростью принуждают блокадников сдавать деньги на нужды мобилизованных

Житель Петербурга Александр Фадеев рассказал в соцсетях историю по выуживанию с пожилых людей средств на поддержку мобилизованных. По его словам, маме позвонили якобы из общества блокадников и уведомили о том, что ей полагается подарок на День пожилых. Она, естественно, обрадовалась и пошла его забрать, но по адресу, куда ее пригласили, пенсионерку «попросили» расписаться в ведомости и заплатить при этом 1 тысячу рублей. Эти деньги обещали направить на нужды мобилизованных россиян. Резюмируя, петербуржец добавил, что после такого обмана он позвонил в местный филиал «Единой России», но там ответили, что ни о каких «презентах» не знают.

Сейчас любая помощь мобилизованным на фронт петербуржцам является чуть ли не главной темой для губернатора Петербурга Александра Беглова, потому что он возглавляет городскую призывную комиссию. Вот почему много раз в неделю пресс-служба Смольного информирует горожан, что глава города решил ту или эту проблему новобранца или закупил им дополнительную партию военного снаряжения.

Правда, сами жители Северной столицы сообщают об обратном, например, о плохом продуктовом снабжение призванных, из-за чего их родственники вынуждены бросать передачи с едой через забор.

Отдельно стоит отметить, что в Петербурге есть и другие грубые нарушения в рамках частичной мобилизации. В петербургском экспертном сообществе связывают их с управленческой неэффективностью Александра Беглова.