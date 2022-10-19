Как сообщает РИА Новости со ссылкой на советника главы республики Крыма Олега Крючкова, средствами противовоздушной обороны республики Крым были уничтожены беспилотные летательные аппараты вооруженных сил Украины.

Олег Крючков в своем Telegram-канале отметил, что сегодня была активная работа средств ПВО в Крыму и Севастополе. Противовоздушная оборона отработала на отлично, и все цели были уничтожены. Поэтому воздушное пространство республики Крым находится под надежной защитой, резюмировал советник главы республики Крым.

Стоит отметить, что сегодня о работе средств противовоздушной обороны уже сообщал губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По его информации, в районе аэропорта Бельбек в небе был сбит дрон. Осколки сбитого беспилотного аппарата упали на крыши домов в частном секторе, но, к счастью, обошлось без жертв.

Напомним, что в некоторых районах Крыма ранее был введен желтый уровень угрозы в отношении террористических атак.