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По сообщению издания «РИА Новости», командир группы по обучению операторов БЛА девятого полка НМ ДНР с позывным «Тарик» пояснил, что вооруженные силы РФ способны сбивать украинские беспилотники путем воздушного тарана. Также подавлять дроны помогают «дронобойные ружья». Однако, стоит отметить, что операторы БЛА в процессе обучения не проходят приемы воздушного тарана, так как это может привести к большому количеству расходов учебных беспилотников.

Учебную группу операторов БЛА сформировали из новобранцев Донецкой Народной Республики и военнослужащих девятого полка, которые имеют опыт в боевых условиях. Занятия, проводимые на полигонах, максимально приближены к условиям реальных боевых действий.

Напомним, что по заявлению пресс-службы Росгваридии, совместными усилиями сотрудников ведомства и артиллерийскими подразделениями армии РФ были уничтожены 36 операторов БЛА ВСУ на территории Луганской Народной Республики.

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