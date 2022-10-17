Корреспонденты «Российской Газеты» взяли интервью у советника главы Донецкой Народной Республики Яна Гагина. Он рассказал, что наиболее востребованными являются пехотинцы и артиллеристы. Также очень необходимы саперы.

Помимо этого Гагин отметил, что во время ведения боевых действий в ДНР уже наметился прорыв. В том числе союзные войска стали применять новые комплексы для ведения контрабатерейного огня. Это позволяет эффективно подавлять огневые позиции артиллерии противника. В результате этого украинские боевики начинают вести отступательные операции.

Напомним, что ранее ВСУ обстреляли три района Донецка снарядами, предоставленными НАТО. Известно, что обстрелы производились в сторону Нетайлово-Куйбышевского, Кировского и Петровского районов. На месте прилета были найдены осколки снарядов 155 калибра, соответствующего натовским стандартам.