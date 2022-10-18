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По сообщению Белорусского телеграфного агентства со ссылкой на председателя белорусского госпогранкомитета Анатолия Лаппо, погранслужбы Белоруссии усилили свои позиции на границе со стороны Украины.

По словам Лаппо, граница с украинской стороны охраняется не только пограничной службой, но и территориальной обороной. «Мы даже не понимаем кто это, так как ходят без опознавательных знаков… Чем больше людей на границе, тем возникает большая возможность возникновения конфликтов», подчеркнул глава ведомства.

Анатолий Лаппо также отметил, что в предыдущих годах жителями приграничных территорий Украины посещались белорусские лесные зоны. Они собирали там грибы и ягоды. Но с 2022 года Украина ввела на это запрет. Теперь в приграничных украинских селах находятся военные, которые не позволяют жителям посещать территорию Белоруссии.

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