ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Петербуржцы вновь столкнутся с наводнениями из-за устаревшей системы ливневых канализаций после прихода нового циклона на следующей неделе, отмечают СМИ. Горожане систематически жалуются на внушительные лужи, образовавшиеся из-за устаревших ливневок, которые не справляются с объемами осадков.

Синоптики предупредили о надвигающемся на Северную столицу циклоне. Уже с понедельника ожидаются дожди, похолодание и шквалистый ветер до 20 м/с. Это может стать причиной новых подтоплений, одной из причин которых является устаревшая система ливневых канализаций. Губернатор Александр Беглов еще в 2019 году пообещал решить проблему, однако она существует до сих пор.

Дополнительную опасность для петербуржцев представляют деревья, за которыми не ухаживают вовремя. Согласно информации Комитета по благоустройству, шквалистый ветер в городе повалил больше 70 деревьев в октябре. Некоторые из них рухнули рядом с остановками общественного транспорта. Однако петербуржцы отметили, что причиной массового вала зеленых насаждений является эпидемия. Но этот факт Смольный также проигнорировал.

Таким образом, петербуржцы вынуждены при практически каждой непогоде сталкиваться с систематическими проблемами из-за безразличия местных властей и отсутствия должного контроля работы коммунальных сфер города.

Вам может понравиться

Специалист по этикету объяснила, почему президент ОАЭ пришел на встречу с Путиным в кроссовках

11 октября в Константиновском дворце состоялась встреча президента РФ Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом Аль Нахайяном. Во время встречи журналистам удалось заметить, что президент ОАЭ был обут в кроссовки

В Белгородской области проверяют подвалы, которые могут стать укрытием в случае обстрелов

По сообщению информационного агентства ТАСС, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отдал приказ коммунальным службам проверить готовность подвальных помещений для размещения в них жителей, если с украинской стороны начнутся обстрелы. В

Станции или подстанции – RusVesna объяснила, куда эффективнее запускать ракеты

10 октября российские ВС начали возвращать себе инициативу в спецоперации на Украине. Они освободили три населенных пункта под Красным Лиманом, а также нанесли массированные ракетные удары по критической инфраструктуре в