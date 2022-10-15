Петербуржцы вновь столкнутся с наводнениями из-за устаревшей системы ливневых канализаций после прихода нового циклона на следующей неделе, отмечают СМИ. Горожане систематически жалуются на внушительные лужи, образовавшиеся из-за устаревших ливневок, которые не справляются с объемами осадков.

Синоптики предупредили о надвигающемся на Северную столицу циклоне. Уже с понедельника ожидаются дожди, похолодание и шквалистый ветер до 20 м/с. Это может стать причиной новых подтоплений, одной из причин которых является устаревшая система ливневых канализаций. Губернатор Александр Беглов еще в 2019 году пообещал решить проблему, однако она существует до сих пор.

Дополнительную опасность для петербуржцев представляют деревья, за которыми не ухаживают вовремя. Согласно информации Комитета по благоустройству, шквалистый ветер в городе повалил больше 70 деревьев в октябре. Некоторые из них рухнули рядом с остановками общественного транспорта. Однако петербуржцы отметили, что причиной массового вала зеленых насаждений является эпидемия. Но этот факт Смольный также проигнорировал.

Таким образом, петербуржцы вынуждены при практически каждой непогоде сталкиваться с систематическими проблемами из-за безразличия местных властей и отсутствия должного контроля работы коммунальных сфер города.