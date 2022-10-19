ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщает издание «Военное дело» со ссылкой на свой Telegram-канал, появилось видео, на котором был запечатлен момент огневого поражения диверсионной группы противника точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса.

Данное боевое поражение было нанесено противнику на территории Донецкой Народной Республики. Диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины, которая ночью передвигалась в окрестностях Горловки, была вовремя обнаружена при помощи тепловизора. В результате точного выстрела из противотанкового ракетного комплекса удалось поразить всех членов группы за один раз.

Напомним, что на территории Украины продолжается проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года. А с 17 октября возобновились массированные атаки с воздуха ракетами и ударными беспилотными аппаратами по военным и инфраструктурным целям по всей территории Украины.

Вам может понравиться

Новейший беспилотник США Grey Eagle 25M направится для операций в Европе

Прототип последней версии самого мощного в арсенале США беспилотного летательного аппарата (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle будет досрочно, до проведения летных испытаний, направлен в Европу, причем характер его миссий на континенте

Хатылев раскрыл скрытый замысел регулярных атак ударными дронами по объектам в Украине

Как сообщает «Московский Комсомолец», недавно Алексей Арестович в одном из своих эфиров заявил, что российская сторона смогла подобрать «ключ» к украинской системе ПВО. Он объясняет свое заявление так, что Россия

Следствие определило роль каждого подозреваемого в подрыве Крымского моста

Как сообщает издание «Московский Комсомолец», 13 октября было арестовано пять человек, которые проходили по делу о подрыве Крымского моста. Заседание суда проходило в закрытом режиме. По его итогу под стражу