Как сообщает издание «Военное дело» со ссылкой на свой Telegram-канал, появилось видео, на котором был запечатлен момент огневого поражения диверсионной группы противника точным выстрелом из противотанкового ракетного комплекса.

Данное боевое поражение было нанесено противнику на территории Донецкой Народной Республики. Диверсионно-разведывательная группа вооруженных сил Украины, которая ночью передвигалась в окрестностях Горловки, была вовремя обнаружена при помощи тепловизора. В результате точного выстрела из противотанкового ракетного комплекса удалось поразить всех членов группы за один раз.

Напомним, что на территории Украины продолжается проведение специальной военной операции, которая началась 24 февраля 2022 года. А с 17 октября возобновились массированные атаки с воздуха ракетами и ударными беспилотными аппаратами по военным и инфраструктурным целям по всей территории Украины.