Недавно ученые из британского Университетского колледжа Лондона провели серию исследований. В результате опытов ученые смогли вычислить, что же является предшественником универсальной молекулы АТФ. Как оказалось, это вещество под названием ацетилфосфат.

Суть эксперимента заключалась в фиксации результатов реакции между ацетилфосфатом и АДФ при участии ионов железа. В результате опыта была синтезирована энергоемкая молекула АТФ. Результаты эксперимента британских ученых были опубликованы в известном журнале PLoS Biology.

Напомним, что АТФ или аденозинтрифосфат это такая молекула, которая обеспечивает все живые клетки организма энергией. После отсоединения фосфатной группировки от АТФ высвобождается значительное количество энергии. А медиатором для синтеза АТФ из АДФ или аденозиндифосата должна служить какая-то промежуточная молекула.

Поэтому ученые из Британии сделали предположение, что такой промежуточной молекулой может являться ацетилфосфат.