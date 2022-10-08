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Недавно ученые из британского Университетского колледжа Лондона провели серию исследований. В результате опытов ученые смогли вычислить, что же является предшественником универсальной молекулы АТФ. Как оказалось, это вещество под названием ацетилфосфат.

Суть эксперимента заключалась в фиксации результатов реакции между ацетилфосфатом и АДФ при участии ионов железа. В результате опыта была синтезирована энергоемкая молекула АТФ. Результаты эксперимента британских ученых были опубликованы в известном журнале PLoS Biology.

Напомним, что АТФ или аденозинтрифосфат это такая молекула, которая обеспечивает все живые клетки организма энергией. После отсоединения фосфатной группировки от АТФ высвобождается значительное количество энергии. А медиатором для синтеза АТФ из АДФ или аденозиндифосата должна служить какая-то промежуточная молекула.

Поэтому ученые из Британии сделали предположение, что такой промежуточной молекулой может являться ацетилфосфат.

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