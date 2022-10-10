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Еще три года назад группа ученых обнаружила дерево огромных размеров с воздуха на территории Амазонии. Но добраться до него сухопутной экспедицией им удалось только сейчас.

По сообщениям Science Alert, ученым удалось обнаружить дерево вида Dinizia excelsa. Деревья данного вида можно встретить в тропических джунглях Амазонии. Три года назад ученые работали над 3D моделированием картографических данных в одном из районов джунглей и смогли наткнуться на это гигантское дерево.

Найденное дерево растет в природном заповеднике у реки Иратапуру в северной части Бразилии. По подтвержденным данным, высота дерева составляет 88,5 метров. Жилое здание такой высоты обычно имеет 25 этажей. Ствол в обхвате имеет 9,9 метров. По утверждениям ученым, это дерево можно ставить на первое место в рейтинге самых высоких деревьев когда-либо найденных в Амазонии.

Напомним, что раньше самым высоким деревом в Бразилии был местный орех. Высота этого бразильского ореха составляет 66 метров.

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