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Издание Journal of Zoology опубликовало материал, в котором упоминалось исследование международной группы немецких и южнокорейских ученых относительно жизнедеятельности такого типа микроскопических беспозвоночных, как тихоходки. Исследователям удалось выяснить, что в замороженном состоянии биологические ритмы представителей этих живых существ замедляются.

Как отмечают биологи, тихоходки являются достаточно живучими. Они могут выжить под действием радиации, высокого давления и даже в экстремальных температурных условиях. Но, не смотря на это, средняя продолжительность жизни данных микроорганизмов не более двух лет.

Во время проведения исследований, ученые заморозили 500 особей тихоходок на некоторое время. После этого они сделали сравнительный анализ жизненного цикла особей, живущих в нормальных температурных условиях. Как оказалось, что особо значимых различий нет. В итоге ученые сделали вывод, что во время криобиоза у тихоходок замедляются биологические часы и они не стареют.

 

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