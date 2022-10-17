Военкор НМ ДНР Павел Грузин сообщает с места событий о подготовке танковых подразделений к штурму огневых позиций противника.

Танкисты Народной Милиции ДНР начали применять новую тактику ведения боя, которая обеспечивает лучшую безопасность для личного состава и позволяет выполнять боевые задачи более эффективно. Теперь при выполнении боевых задач танкисты получают данные для корректировки своих действий от разведчиков, которые применяют БПЛА.

Так танкист с позывным «Самара» поделился своими впечатлением после штурмовых действий в направлении укрепрайона противника «теплица». Он рассказывает, что их экипаж танка Т-80 обеспечивал огневое прикрытие штурмового отряда пехоты. В результате слаженных действий противнику было нанесено огневое поражение.

Напомним, что союзные войска продолжают атаковать укрепленные районы противника возле Белогоровки. Стоит отметить, что бойцы ВСУ успели хорошо укрепить свои позиции.