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Как сообщает издание «Московский Комсомолец», Дейн Партридж, наемник из США, который умер на прошлой неделе от ранения, добирался на территорию Украины через Польшу. Еще в апреле Дейн прибыл в Польшу. По информации от его сестры по имени Дженни Кори, Партридж полетел в Европу, имея на руках билет в один конец.

С собой он прихватил рюкзак с вещами и тактическим снаряжением, а также бронежилет и шлем. В Польше он, в первую очередь, поехал в американское посольство и уже оттуда на автобусе уехал в сторону украинской границы. Уже находясь на территории Украины, он вместе с наемниками из других стран вступил в местное воинское подразделение.

Как дальше сообщает Дженни Кори, ее брат получил осколочное ранение в голову, когда принимал участие в боях за Северодонецк. Как ей стало известно, другие наемники вынесли его с поля боя на одеяле и положили в кузов пикапа. В течение восьми дней Партридж был подключен к аппарату жизнеобеспечения, находясь в коме, после чего скончался.

Дейн Партридж начал свою военную карьеру в армии США в 2006 году. В 2012 году уволился в запас. Теперь у него осталось пятеро детей на родине.

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