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Автор Telegram-канала «Незыгарь» поделился информацией, что в США уже готов хорошо проработанный план для возможного «вторжения» на территорию Российской Федерации. Также он добавил, что если проанализировать данные новостных каналов за последний месяц, то можно прийти к выводу что США значительно увеличили количество спутников разведчиков над территорией России. В своих заявлениях автор канала ссылается на данные, полученные от российского разведывательного сообщества.

Сам план может включать подробные инструкции для всех родов войск НАТО на первые 88 часов. Так для «обезоруживающей операции» противник намерен нанести удары ракетами по центрам связи, местам хранения ядерных зарядов, базам подводных лодок и системам противовоздушной обороны. Не забыли планировщики и про высадку воздушного десанта в Московской, Тульской и Тверской областях.

Также автор публикации указывает на то, что войска США в Европе уже получили указания усилить степень боеготовности своих подразделений.

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