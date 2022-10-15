Должностные лица Армии США, отвечающие за артиллерийское вооружение дальнего действия, призвали своих коллег по НАТО в Европе сформировать единые по стандартам кластеры артиллерии, поскольку боевые действия в Украине подчеркивают важность этого оружия. Об этом сообщает Defense News. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

Генерал-майор Стивен Маранян, командующий 56-м артиллерийским командованием армии США, дислоцированным в Германии, объявил на проходящем в эти дни ежегодном съезде Ассоциации армии США в Вашингтоне, что он и его штаб обратились к союзникам по НАТО в Европе, чтобы оценить их планы и возможности в повышении оперативной совместимости артиллерийских сил Альянса. В случае с полевой артиллерией это означает синхронизацию оружия и датчиков оружия разных стран, чтобы они могли поражать цели как одна сила.

«Наблюдая за тем, что происходит на востоке континента, мы видим, что огневые средства поражения очень актуальны в 2022 году и останутся таковыми в будущем», -сказал генерал Маранян. По его словам, на Украине дальнобойный огонь как ключевой элемент боевых действий проявляется еще с 2014 года, когда установилась линия фронта в Донбассе. В результате российской специальной военной операции, начатой в феврале 2022 года, в конфликте оказалось задействовано еще больше артиллерийского вооружения.

«Западные страны, в свою очередь, поддержали Украину ограниченным количеством собственного оружия, включая гаубицы HIMARS и M777 из США, пушки CAESAR из Франции, самоходные артиллерийские установки Krab из Польши и Panzerhaubitze 2000 из Германии и Нидерландов. Однако запасы оружия в Европе невелики, и большинство стран заявили, что отправляют только то, что могут сэкономить, сохраняя при этом надежную национальную оборону», – отмечает Defense News.

Генерал Маранян в своем заявлении также добавил, что официальные лица армии США участвуют в кампании военных учений в Европе, чтобы проверить новые концепции взаимодействии и применения артиллерийских сил. Например, сказал он, в июльской итерации учений НАТО Dynamic Front в этом году участники продемонстрировали «доказательства принципа действий» на полигоне Grafenwohr в Германии. В этом мероприятии приняли участие артиллерийская бригада США и многонациональная бригада «быстрого реагирования», состоящая из представителей 11 стран, а командование и управление осуществлял союзный Корпус быстрого реагирования.

«Мы смогли проверить концепцию, согласно которой можно было бы формировать штатные подразделения из небольших контингентов от стран, которым самостоятельно не требуется иметь целый батальон или бригаду», – пояснил Маранян.

По его словам, сейчас развитие этой идеи заключается в том, чтобы посмотреть, как соседние страны (в идеале с однотипными системами вооружений, хотя это не считается обязательным) смогут формировать региональные кластеры взаимосвязанной артиллерии на континенте. Подходящими для отработки этой идеи группировками могут быть, например, Скандинавия, Прибалтика и страны Юго-Восточной Европы.