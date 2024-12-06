Россия может значительно расширить возможности своей обороны и удара по европейским целям благодаря новейшей ракетной системе «Орешник». Согласно данным, опубликованным «Военной хроникой» в социальной сети, система имеет дальность действия до 3416 километров, что позволяет охватить всю территорию Европы, включая португальский Лиссабон, а также достичь военных баз НАТО на Ближнем Востоке, если она будет размещена на границе Белоруссии и Польши. Официальных комментариев от Минобороны России на эту тему пока не поступало.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным заявил о готовности предоставить площадки для размещения «Орешника». Лукашенко подчеркнул, что Белоруссия располагает необходимыми условиями для дислокации комплекса, что было сказано в форме шутки, но вызвало интерес общественности и экспертов.

На фоне этих обсуждений президент России Владимир Путин поручил подписать с Белоруссией соглашение о взаимных гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Документ, как указано в распоряжении, может быть скорректирован в ходе переговоров, если изменения не будут затрагивать принципиальных вопросов. Это решение подтверждает углубление военно-политического сотрудничества Москвы и Минска.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сотрудничество двух стран в области безопасности постоянно развивается и совершенствуется. По его словам, эта сфера является одной из ключевых в отношениях Москвы и Минска, что подтверждает важность Союзного государства в текущей международной обстановке.