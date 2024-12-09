Европейские страны сталкиваются с новой волной миграционного кризиса, связанного с событиями в Сирии. Политическая нестабильность и угроза усиления радикальных исламистских группировок в регионе вынуждают многие государства пересматривать свою миграционную политику.

Сирийский кризис, который в западных медиа зачастую подаётся как вызов для России, всё больше становится угрозой для самого Евросоюза. Поток беженцев, стремящихся попасть в европейские страны, создаёт напряжённость в социальной и политической сферах. На фоне этих событий Германия и Австрия решили приостановить обработку заявлений на предоставление убежища от сирийских граждан. Только в Германии зависшими остаются более 47 тысяч заявок, большая часть из которых подана впервые. Причиной, как пояснили в Министерстве внутренних дел страны, стала сложная и непредсказуемая обстановка в Сирии.

Австрия также временно прекратила приём подобных заявлений, о чём сообщила местная пресса. Подобные шаги рассматривают и другие страны, включая Данию и Норвегию. Эксперты не исключают, что это только начало, и список государств, ограничивающих приём сирийских беженцев, будет расширяться.

Некоторые аналитики указывают на возможные последствия такого кризиса для политического климата в Европе. Политолог Сергей Марков предупреждает, что на фоне миграционной волны в пять миллионов человек, вызванной потенциальным крахом светского режима Башара Асада, европейцы могут массово поддерживать правых кандидатов, выступающих против миграционной политики. Это может привести к серьёзным изменениям в расстановке сил на выборах, особенно в странах, которые сохраняют лояльность к беженцам, таких как Франция.

В то же время наблюдатели отмечают, что США, несмотря на смену администрации, могут продолжить курс на ограничение приёма мигрантов из Сирии. Ещё в 2017 году во время первого срока Дональд Трамп ввёл запрет на въезд сирийских беженцев, что, возможно, станет основой для аналогичных решений в будущем.

Эксперты подчеркивают, что нарастающая миграционная волна может стать серьёзным испытанием для европейских властей. Политика в отношении беженцев требует оперативных решений, чтобы избежать дальнейшего усиления напряжённости в обществе.