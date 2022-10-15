Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил о новом пакете «военной помощи» для Украины, который будет включать в себя ракеты и системы противовоздушной обороны, беспилотники и гаубичные артиллерийские орудия. Об этом сообщает издание Army Technology. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Сегодня я санкционировал поставку зенитных ракет AMRAAM в Украину. Это оружие поможет Украине защитить свое небо от атак и укрепить общую противоракетную оборону вместе с системами NASAMS, поставленными США», – объявил британский министр обороны Уоллес.

В связи с этим Великобритания, по его словам, предоставит Украине ракеты AMRAAM и сотни других «дополнительных усовершенствованных ракет ПВО», наименования которых не были названы.

Ракеты AMRAAM, которые должны быть доставлены «в ближайшие недели», по мнению Уоллеса, помогут украинским силам защитить ключевую инфраструктуру от ракетных ударов. Эти типы ракет охарактеризованы как «способные сбивать крылатые ракеты». Предполагается, что они будут использоваться совместно с Национальной усовершенствованной системой ракет класса «земля-воздух» (NASAMS), которую поставят США.

Пакет новой британской «помощи» Украине также включает в себя сотни беспилотных летательных аппаратов, предназначенных для сбора разведданных и поддержки логистических возможностей.

Помимо этого, Великобритания пожертвует 18 гаубичных артиллерийских орудий в дополнение к поставленным ранее 64 единицам.

Кроме прямой военной помощи, Великобритания также обязалась выделить 10 миллионов фунтов стерлингов на Комплексный пакет помощи НАТО, направленный на оказание срочной нелетальной помощи Украине. Этот тип поставок будет включать зимнюю одежду, укрытия, генераторы, бензовозы и машины скорой помощи для украинской армии.

«По данным министерства обороны Великобритании, на данный момент правительство страны уже поставило украинским силам несколько систем ПВО, в том числе машины Stormer с пусковыми установками Starstreak, а также сотни зенитных ракет. В ответ на увеличение количества ракетных ударов со стороны России страны-члены НАТО увеличили свое присутствие в Балтийском и Северном морях с помощью спутников, кораблей, подводных лодок и морских патрульных самолетов», – дополняет Army Technology.