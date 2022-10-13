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Уже многие знаменитости отметились своими визитами на территорию Украины. В США вынуждены были реагировать на данные поездки. Так некоторые эксперты заявил, что любой инцидент со знаменитой личностью может стать поводом для начала большого конфликта между США и Россией.

Так, например, американский обозреватель Джордан Бойд заявил, что даже случайный инцидент с американской знаменитостью может перерасти в прямой конфликт между Россией и США. А всем известно, что конфликт между двумя ядерными державами может плохо закончится для населения всего мира. Также Бойд добавила, что подавляющее большинство американцев против такого развития мировой истории.

На страничках журнала Federalist была озвучена мысль, что таким знаменитым личностям как Анджелина Джоли, Шон Пенн, Бен Стиллер и Джессика Честейн просто нечего делать на территории Восточной Европы, когда мир балансирует на грани начал Третьей мировой войны. Ведь все помнят исторические события начала Первой мировой войны, когда поводом для ее начала стало убийство герцога Франца Фердинанда.

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