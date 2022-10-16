Как быстро постареет человек, зависит не только от его генетики, но и от образа жизни и экологии. Об этом рассказал директор научно-исследовательского центра «Геронтология» Кирилл Прощаев изданию URA.RU. Специалист считает, что в генах человека заложено время его старения. И эта особенность, грубо говоря, передается по наследству.

Однако также стоит учитывать влияние образа жизни человека. Помимо этого, на процессы старения влияют такие факторы, как экология и различные виды заболеваний. Поэтому выделить главный фактор, влияющий на скорость старения просто не возможно.

Однако, как отмечает геронтолог, среди имеющихся факторов есть управляемые и неуправляемые. И если генетическими факторами человек управлять не сможет, то вот вести правильный образ жизни, сменить место проживания на более благоприятное, заняться своим здоровьем вполне осуществимо.

Напомним, что ранее ученые установили, что последнее чувство, которое ощущает человек в последние минуты своей жизни, является слух.