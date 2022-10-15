Российский музыкальный критик Сергей Соседов поведал о том, что на таком популярном шоу как «Песня года» обязательно должен появиться молодой исполнитель. И таким исполнителем, по мнению Соседова, должен стать певец SHAMAN.

Сергей Васильевич отметил, что любая песня обязана нести за собой определенный смысл, а не просто пустые слова. А ведь именно такие песни звучат в исполнении Ярослава Дронова (настоящее имя исполнителя SHAMAN). Соседов уверен, что SHAMAN хоть и молодой, но очень талантливый музыкант.

Соседов подчеркнул, что обществу необходимы патриотические песни, иначе оно будет разлагаться. Песни, не несущие никакого смысла, уже приелись. Ведь смысл должен быть всегда, зарезюмировал музыкальный эксперт.

Напомним, что SHAMAN – это псевдоним российского певца, автора песен и композитора Ярослава Дронова. Ярослав приобрел популярность после участия в таких шоу, как «Фактор А» и «Голос». С 2020 года выступает под сценическим именем SHAMAN, которое, по его словам, ему дали поклонники.