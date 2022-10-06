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По сообщению РИА новости, группой российских ученых были разработаны новые способы очистки загрязненного пылью воздуха. Исследователи ДГТУ представили комплект, при помощи которого можно очищать воздух от строительной пыли, образующейся во время производства стройматериалов. Результатами своих исследований ученые поделились с изданием «Безопасность труда в промышленности».

На экологию населенных пунктов влияют различные факторы, однако одним из самых неблагоприятных являются отходы от промышленного производства. Промышленные предприятия используют и перерабатывают природные ресурсы, транспортируют их и выбрасывают значительную часть отходов в воздух. Это все значительно загрязняет окружающую среду.

По словам ученых ДГТУ, очистительные системы, которые установлены на предприятиях, улавливают определенное количество пыли, но, несмотря на это, огромная часть пылевых отходов попадает в атмосферу. А вот новое изобретение поможет настроить параметры очистных устройств и оптимизировать их работу.

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