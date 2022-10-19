По сообщению экстренных служб Херсонской области, российские средства противовоздушной обороны успешно перехватили пять ракет, направляющихся на территорию Херсона. Данные ракеты были выпущены подразделениями ВСУ, которые предпринимают подобные попытки регулярно.

В свою очередь, заместитель главы Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что вооруженные силы Украины сбрасывают живую силу и бронетехнику к линии соприкосновения Херсонской области. По его мнению, битва за Херсон неизбежна, и она может начаться в ближайшее время. Именно поэтому объявлена эвакуация местного населения.

Как отмечается, эвакуация является добровольной. Местные власти организовали для жителей правобережной Херсонской области переправу на левый берег Днепра. Мирное население переправляется паромами в населенные пункты Голая Пристань и Алешки. В качестве временного убежища правительство региона разместила специальные пункты. Отмечается, что для всех желающих отправиться в другие российские регионы предоставлены бесплатные автобусы.