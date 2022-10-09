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Как сообщает издание «Свободная Пресса», российские хакеры смогли лишить украинскую армию важного инструмента, атаковав спутники Starlink. Данные действия вызвали очень сильное негодование в Киеве. Связь Starlink очень важна для украинских военнослужащих, так как она являлась основным способом общения между частями на передовой и командованием.

Данная спутниковая система помогала с корректировкой огня. Также, имеется информация, что американские РСЗО HIMARS и артиллерийские установки М777 управлялись тоже при помощи спутниковых систем Starlink.

После взрыва, произошедшего на Крымском мосту, украинское командование утратило связь со своими подчиненными на Херсонском, Запорожском и Донецком направлениях. Как считает эксперт Крис Холт, российские хакеры скорее всего получили доступ к программам спутников, когда совершили взлом системы спутниковых терминалов, находящихся на освобожденных территориях.

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