На сайте издания Marie Claire опубликован материал, согласно которому уже стало известно, какие модные фасоны обуви будут актуальны в новом модном сезоне весна-лето 2023. Так, в статье отмечается, что лидирующие позиции в списке заняли летние сапоги и сандалии. Причем модель сапог будет иметь перемычку между двумя пальцами ноги.

Трендовыми также будут туфли популярного ранее фасона, именуемого «Мэри Джейн». Особенностью данных туфель является низкий вырез и наличие ремешков в области подъема ноги. Стоит отметить, что модель туфель «Мэри Джейн» изначально появилась в качестве обуви для детей, но ближе к середине ХХ века эта модель стала пользоваться огромной популярностью и у взрослых барышень. Помимо этого актуальной будет обувь, изготовленная с применением пластика и сатина. Среди популярных моделей окажутся балетки, сандалии, летние сапоги и сабо.

Стоит отметить, что будут востребованы модели обуви с наличием объемных декоративных элементов а также модели на платформе знаменитого бренда Loewe. При этом самым популярным цветом станет оттенок металлик.