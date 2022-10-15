Как сообщают военкоры из «Русской весны», на территории Украины снова были зафиксированы взрывы в дневное время 15 октября. Запуски ракет в этот раз осуществлялись со стороны полуострова Крым.

Как сообщают военкоры, местные Telegram-каналы начали массово публиковать сообщения о том, что в окрестностях Севастополя активно работает противовоздушная оборона. Хотя в действительности оказалось, что на многочисленных кадрах были зафиксированы пуски ракет в сторону Украины.

В подтверждение своей мысли военкоры «Русской весны» заявляют, что сразу после этой новости на территории Украины была объявлена воздушная тревога. После отработки заданных целей, пусковые комплексы сразу же изменили свое место дислокации.

Также в Сети появилась информация о запуске российских ракет в направлении Запорожья. А в сторону Днепропетровска были зафиксированы полеты барражирующих боеприпасов.

Напомним, что с 10 октября возобновился массированный ракетный обстрел территории Украины.