ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Как сообщают военкоры из «Русской весны», на территории Украины снова были зафиксированы взрывы в дневное время 15 октября. Запуски ракет в этот раз осуществлялись со стороны полуострова Крым.

Как сообщают военкоры, местные Telegram-каналы начали массово публиковать сообщения о том, что в окрестностях Севастополя активно работает противовоздушная оборона. Хотя в действительности оказалось, что на многочисленных кадрах были зафиксированы пуски ракет в сторону Украины.

В подтверждение своей мысли военкоры «Русской весны» заявляют, что сразу после этой новости на территории Украины была объявлена воздушная тревога. После отработки заданных целей, пусковые комплексы сразу же изменили свое место дислокации.

Также в Сети появилась информация о запуске российских ракет в направлении Запорожья. А в сторону Днепропетровска были зафиксированы полеты барражирующих боеприпасов.

Напомним, что с 10 октября возобновился массированный ракетный обстрел территории Украины.

Вам может понравиться

Путин объяснил, почему российской армии пришлось «открывать воду в Крым»

В Астане прошел саммит под названием “Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии”. В рамках саммита была проведена пресс-конференции главы Российской Федерации Владимира Путина, на которой российский лидер сделал

Оператор дрона в ДНР рассказал о дуэлях на беспилотниках

Как сообщает РИА Новости, военнослужащий Народной милиции ДНР поделился своим личным опытом применения дронов на фронте. Так по его словам, применение дронов разного класса на линии боевого соприкосновения стало обыденностью

СП: «Соболятники» устроят охоту на украинскую артиллерию

Как передает Свободна Пресса, предоставление в необходимом количестве радиолокационных станций дает возможность российским военнослужащим лишить украинские подразделения преимуществ во время засад. Командующий батальоном «Восток» Александр Ходаковский считает, что в ближайшее