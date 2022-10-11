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Военные эксперты США на страничках издания Financial Times заявили, что последний ракетный удар по военным и инфраструктурным целям в Украине очень наглядно показал нехватку в рядах ВСУ достаточного количества средств ПВО. По их мнению, теперь перед военно-политическим руководством страны стоит выбор, продолжать ли свое контрнаступление и использовать ПВО для прикрытия наступающих порядков или перебросить все системы ПВО в тыл для обеспечения защиты инфраструктурных и военных объектов.

Как утверждает высокопоставленный западный чиновник, генеральный штаб Украины начал очень опасную игру ва-банк, когда решил начать массированное контрнаступление. Ведь им пришлось снять системы ПВО с многих важных объектов в тылу и отправить их на фронт.

Это привело к тому, что много важных военных и инфраструктурных объектов в глубине страны остались без прикрытия с воздуха. Именно этим чиновник на Западе объясняет те колоссальные разрушения, которые были нанесены инфраструктуре Украины в последние дни.

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