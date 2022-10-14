В Астане прошел саммит под названием “Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии”. В рамках саммита была проведена пресс-конференции главы Российской Федерации Владимира Путина, на которой российский лидер сделал несколько интересных заявлений. Одно из заявлений президента касалось восстановления обеспечения водой Крыма в рамках специальной военной операции.

Владимир Путин напомнил всем присутствующим, что население Крыма составляет примерно 2,5 миллиона человек. Именно такое количество людей киевские власти лишили доступа к пресной воде после присоединения полуострова к России. Поэтому пришлось восстанавливать справедливость российским войскам, заявил Путин. Они просто зашли и открыли доступ к воде в Крым, добавил он на пресс-конференции.

Также российский лидер добавил, что после теракта на Крымском мосту власти должны задуматься всерьез о налаживании маршрутов для обеспечения снабжения всем необходимым в Крыму через территории новых освобожденных регионов.