ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Астане прошел саммит под названием “Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии”. В рамках саммита была проведена пресс-конференции главы Российской Федерации Владимира Путина, на которой российский лидер сделал несколько интересных заявлений. Одно из заявлений президента касалось восстановления обеспечения водой Крыма в рамках специальной военной операции.

Владимир Путин напомнил всем присутствующим, что население Крыма составляет примерно 2,5 миллиона человек. Именно такое количество людей киевские власти лишили доступа к пресной воде после присоединения полуострова к России. Поэтому пришлось восстанавливать справедливость российским войскам, заявил Путин. Они просто зашли и открыли доступ к воде в Крым, добавил он на пресс-конференции.

Также российский лидер добавил, что после теракта на Крымском мосту власти должны задуматься всерьез о налаживании маршрутов для обеспечения снабжения всем необходимым в Крыму через территории новых освобожденных регионов.

Вам может понравиться

Франция увеличивает численность своих войск в Восточной Европе

Министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню объявил о значительном усилении присутствия французских войск и боевой техники на восточном фланге НАТО. Об этом сообщает французский военный портал Opex360. Перевод основных положений

NI: Россия может нанести сокрушительный ущерб Украине, не прибегая к ядерному оружию

В последние дни Запад сосредоточился на предполагаемой им же угрозе российского президента Владимира Путина якобы применить ядерное оружие в Украине, и потому важно напомнить: глобальная сверхдержава способна вывести из строя

Петербуржцы по пути к метро делают крюк из-за закрытого моста через речку Оккервиль

Петербуржцы в Невском районе на пути к станции метро вынуждены делать крюк из-за перекрытого чиновниками моста через речку Оккервиль. Об этом свидетельствуют снимки активистов из движения «Петербург – город перемен!».