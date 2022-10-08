Публицист Мария Дегтерева высказала свое мнение относительно скандала вокруг исполнения украинской песни «Червона калина» финалисткой конкурса «Миссис Крым». Об этом сообщило интернет-издание «Газета.ру».

По словам Дегтеревой, она вовсе не симпатизирует и не защищает «Миссис Крым», но считает абсурдным запрещать украинскую культуру. «Я не считаю, что украинскую песню можно приравнивать к фашистской символике. Это не манифест, это просто песня! Как и любые национальные наряды и символы», – отметила публицист.

Мария Дегтерева считает недопустимым запрет произведений искусства, песен, танцев. Ведь это означает лишь одно – схожесть с оппонентами, которые решили ввести в школах запрет на великих русских писателей и поэтов, таких как Толстой, Пушкин.

«Не существует плохих наций, нет плохих языков. Есть плохие люди». – подытожила Мария Дегтерева.