ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Немецкое издание Bild опубликовало интересное заявление главы администрации немецкого канцлера. Вольфган Шмидт, комментируя скорость и сроки поставок вооружения немецкой стороной Киеву, сравнил стратегию Германии с тактикой создания и производства ракет «Фау-2» в Третьем Рейхе. Таким сравнением немецкий депутат Бундестага попытался объяснить медлительность ФРГ в поставках на Украину новых моделей танков «Леопард 2».

По мнению Шмидта, танки «Леопард 2» могут сыграть важную роль в завершении военного конфликта на территории Украины. Таким образом, он сравнивает немецкие бронемашины «Леопард 2» с так называемым «синдромом Фау 2».

Напомним, что во время промышленного производства ракет серии «Фау» умерло большое количество пленных заключенных, которые находились в концлагерях. Само же оружие широко применялось уже в конце Второй мировой войны, а именно для ракетных обстрелов Лондона и Антверпена. Но как известно из учебников по истории, это не помогло нацисткой Германии избежать поражения.

Вам может понравиться

Военный корреспондент сообщил об улучшении тактики ВС РФ и о трудностях на передовой

На данный момент на российском фронте наблюдается улучшение ведения боевых действий. Безусловно, это касается как грамотных ударов по объектам критической инфраструктуре соперника, так и улучшений в обороне. Сообщается, что киевская

Кулеба рассказал пранкерам о поступивших от Запада денежных средствах

Недавно российские пранкеры Вован и Лексус опубликовали свой разговор с министром иностранных дел Украины Кулебой. В разговоре Кулеба признался, что Украине необходимо около 5 миллиардов долларов в месяц. Также он

Ракетный удар со стороны Крыма нанесен по объектам в Украине

Как сообщают военкоры из «Русской весны», на территории Украины снова были зафиксированы взрывы в дневное время 15 октября. Запуски ракет в этот раз осуществлялись со стороны полуострова Крым. Как сообщают