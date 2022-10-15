Немецкое издание Bild опубликовало интересное заявление главы администрации немецкого канцлера. Вольфган Шмидт, комментируя скорость и сроки поставок вооружения немецкой стороной Киеву, сравнил стратегию Германии с тактикой создания и производства ракет «Фау-2» в Третьем Рейхе. Таким сравнением немецкий депутат Бундестага попытался объяснить медлительность ФРГ в поставках на Украину новых моделей танков «Леопард 2».

По мнению Шмидта, танки «Леопард 2» могут сыграть важную роль в завершении военного конфликта на территории Украины. Таким образом, он сравнивает немецкие бронемашины «Леопард 2» с так называемым «синдромом Фау 2».

Напомним, что во время промышленного производства ракет серии «Фау» умерло большое количество пленных заключенных, которые находились в концлагерях. Само же оружие широко применялось уже в конце Второй мировой войны, а именно для ракетных обстрелов Лондона и Антверпена. Но как известно из учебников по истории, это не помогло нацисткой Германии избежать поражения.