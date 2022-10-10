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Уже более года прошло с момента смерти знаменитого певца и композитора Александра Градского. Этот выдающийся человек всем сердцем любил музыку и до последнего момента принимал участие в съемках популярного проекта «Голос».

Но для участия в последних съемочных днях Градский прибегал к посторонней помощи для того, чтобы добраться до студии. Даже зрители обратили свое внимание на неважный вид композитора в последних эфирах программы.

Позже в комментариях его почитатели напишут, что по кадрах программы «Голос» уже было видно, что Градский находится в плачевном состоянии. Также в комментариях отметили, что на последнем эфире «Голоса» была тревожная атмосфера и даже всегда веселый Дмитрий Нагиев в этот раз не шутил.

Зрители поняли, что все участники телевизионного шоу уже знали о плачевном состоянии здоровья знаменитого композитора. И только зрители с поклонниками на тот момент были в неведении. Теперь можно с уверенностью сказать, что великий маэстро был верен музыке до последнего вздоха.

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