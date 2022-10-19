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Военный корреспондент Евгений Поддубный на своем Telegram-канале сообщает, что вооруженные силы Украины начали наступление на Херсонском фронте. По его данным, украинские военные сейчас идут в наступление по направлению к Бериславу и Новой Каменке.

Военкор добавил, что по данным российской разведки атака ВСУ осуществляется силами двух батальонов. Для обеспечения наступательных действий не прекращает работать украинская ствольная артиллерия. В воздухе для корректировки огня и наступательного движения работают беспилотные летательные аппараты противника.

Напомним, что в Херсоне местной властью была организована переправа местного населения на более безопасный левый берег Днепра. В переправе задействованы паромы, которые осуществляют перевозку мирного населения в Алешки и Голую Пристань. В этих населенных пунктах уже организованы пункты, где можно будет найти временное убежище. Далее всех желающих будут отправлять в российские регионы автобусами.

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