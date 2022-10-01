Как сообщает издание «Взгляд», в Киеве ощутимо занервничали на фоне присоединения освобожденных территорий к Российской Федерации. Именно поэтому киевские власти решили подать заявку на ускоренное вступление в НАТО. Ведь Зеленский прекрасно осознает, что никакие локальные успехи на фронте не смогут отменить решение о присоединении новых территорий Россией.

Но как видно по реакции Белого дома, заявление Киева об ускоренном вступлении в альянс стало полной неожиданностью для американцев. Как сообщает издание Politico, в руководстве Белого дома нет однозначного мнения по поводу членства Украины в НАТО.

По мнению доцента кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александра Перенджиева, Запад просто исчерпал все рычаги воздействия на руководство Кремля. Даже уничтожение газопроводов «Северных потоков» не дает им никаких дальнейших перспектив. Также Перенджиев заявил, что НАТО не собирается принимать в свой состав Украину. Однако консультации по этому вопросу не станет прекращать на зло Москве.